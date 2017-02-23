Edinilen bilgiye göre, olay İsmet Sayın Caddesi'nde inşaat halinde olan bir apartmanda meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Burcu K., iddiaya göre, kocası kendisinden ayrılmak isteyince bunalıma girdi ve bir inşaatın 15. katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Her ihtimale karşı Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem aldı.

Yunus polisleri tarafından ikna edilen öğretmen Burcu K., inşaattan aşağı indirilerek psikolog eşliğinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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