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Kocasından ayrılmak istemeyen öğretmen intihar etmek istedi

Niğde’de kocasının kendisinden ayrılmak istediğini ileri süren kadın öğretmen intihara kalkıştı.


23 Şubat 2017 17:02

Edinilen bilgiye göre, olay İsmet Sayın Caddesi'nde inşaat halinde olan bir apartmanda meydana geldi. Öğretmen olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Burcu K., iddiaya göre, kocası kendisinden ayrılmak isteyince bunalıma girdi ve bir inşaatın 15. katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların olayı polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Her ihtimale karşı Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem aldı. 

Yunus polisleri tarafından ikna edilen öğretmen Burcu K., inşaattan aşağı indirilerek psikolog eşliğinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: öğretmen


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