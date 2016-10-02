Olay, Bayraklı ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Behiye Ö. (62) ile eşi Süleyman Ö. (71) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetinin büyümesiyle iddiaya göre Behiye Ö., eşi Süleyman Ö.'nün başına taşla vurdu. Ağır yaralanan Süleyman Ö., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlı Behiye Ö.'yü gözaltına aldı.



Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR