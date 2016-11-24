Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayrılıp bir ay önce tekrar barışan çift bir kez daha kavga etmeye başladı.

Kendisine küfür eden Suat Kazım Çırak'a (27) sinirlenen Elif Çırak(26) mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Çiftin komşuları bağırma sesleri üzerine eve gittiğinde bıçaklanan Çırak'ı yerde yatar halde bulunca hemen taksiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Suat Kazım Çırak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Elif Çırak'ı gözaltına aldı. Kocasını öldüren Elif Çırak gözaltına alınınca çiftin yakınları 2 yaşındaki çocuklarına sahip çıkıp kendi evlerine götürdü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yusuf Ali Arslan

BURSA