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Kocasını kıskanıp kazayla başkasını öldürdüğü iddia edilen kadın hakim karşısında

Bursa’da, kıskançlık yüzünden sokakta tartıştığı kocası yerine kazayla bir genci öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı.

Kocasını kıskanıp kazayla başkasını öldürdüğü iddia edilen kadın hakim karşısında

11 Ocak 2017 09:40

25 Ağustos tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yaprak T. (25) ile eşi Vural T. (25) arasında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında genç kadının elindeki tüfek ateş aldı. Kurşun, o sırada sokakta bulunan Haktan Çete'ye (16) isabet etti. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan Yaprak T. tutuklandı.

"Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum"

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapsi talep edilen genç kadının yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen genç kadın, “Eşim, N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. O sırada kendisiyle tartışınca bana vurdu. Bu olaylar olurken ben hamileydim. O sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Eşimin elimden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Silahı ben ateşlemedim. Beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

"Elim refleksle tetiğe geldi"

Genç kadının eşi Vural T. ise, “Olaydan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Tüfek benim elimde iken patladı. Ben eşimin elinden tüfeği almak isterken elim tetiğe değdi. Eşimin bu olayla bir alakası yok. Eşim hamile olduğu için ceza almayacağını düşünerek daha evvel öyle ifade verdim” diye konuştu.
Şahit olarak dinlenen Selahattin T, “Sanık gelinim, müşteki oğlumdur. Olay günü ikisi de tartışıyordu. Dışarıda boğuşma esnasında Vural tetiğe bastı. O sırada çocuk 50 metre ilerideydi. Ben çocuğun vurulduğunu görmedim” şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluk halinin devamına, soruşturmada ismi geçen isimlerin dinlenmesine ve eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk 
BURSA 


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