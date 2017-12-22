Kocasını öldüren kadın ve sevgilisi tutuklandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 Kasım tarihinde kendisinden haber alınamayan Hüsnü Güntaç (42) için polis ekipleri gelen kayıp ihbarı üzerine harekete geçerek yakınlarının ifadesine başvurdu. Güntaç’ın eşi Sibel G.’den şüphelenmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi incelemelerinde, hayatını kaybeden Hüsnü Güntaç’ın aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.’nin yanında bulunan kişinin, gönül ilişkisini yaşadığı Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya’da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, dün yapılan baskın ile yakalandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, valiz içinde silah ele geçirdi.

Yakalanan iki zanlıyı, polis ekipleri hemen sorguya aldı. Yapılan sorguda Fahrettin Ö., Sibel G. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını itiraf etti. Sibel G.’nin kendisine ‘Eşim beni sürekli dövüyor’ dediğini anlatan Fahrettin Ö., öldürme planı yaptıklarını, gece Alikahya Atatürk Mahallesinde bulunan eve girerek, uyuyan Hüsnü G.’nin başına bir el ateş ettiğini söyledi. Cesedi hemen battaniyeye sardıklarını itiraf eden Fahrettin Ö., Sibel G. ile Yalova’nın Altınova ilçesine giderek, Karadere Köyü yakınlarında bir araziye gömdüklerini ifade etti.

Kocaeli Emniyeti’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Sibel G. ve Fahrettin Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Hüsnü G.'nin cesedi, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Yalova’nın Altınova ilçesinde belirtilen mevkide jandarma gözetiminde yapılan çalışma sonucu çıkartılarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

