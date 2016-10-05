Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Bayraklı ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokağı'nda meydana geldi. Pazar alışverişi için evden çıkan 43 yıllık evli 71 yaşındaki Süleyman Özmen ile eşi 62 yalındaki Behiye Özmen, yolda giderken iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolda bulduğu taşı alan Behiye Özmen, taşla eşinin başına vurup kaçtı. Aldığı darbe ile yere yığılan Süleyman Özmen'i gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı yaşlı adamı ambulans ile Ege Üniversitesi hastanesi'ine kaldırdı. burada tedavi altına alınan Süleyman Özmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Behiye Özmen ise polis ekipleri tarafından parkta yakalandı.

Gözaltına alınan 4 çocuk annesi Behiye Özmen'in polisteki ifadesinde, "Şiddet görüyordum. Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Behiye Özmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atakan Şen

İZMİR