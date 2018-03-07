Kocasu Çayı'nda balıklar karaya vurdu

İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Kocasu Çayı üzerinde, sulama ve enerji üretmek amacıyla 1991 yılında inşaatına başlanıp, 2010 yılında hizmete açılan Boğazköy Barajındaki balıklar karaya vurdu. İhbar üzerine belirtilen yere gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune aldı. Alınan numunelerin Bursa İl Tarım Müdürlüğü Laboratuarında inceleneceği öğrenildi. Bazı balıkların öldüğünü, bazılarının ise can çekiştiğini gören vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Balıkların ölümlerine şahit olan mahalle sakinlerinden Onur Tekin, “Bizde yeni geldik buraya. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Balıkların ölümlerine sebebin fabrika atıkları olduğunu düşünüyoruz. Bu zamana kadar baraj olduğundan bu yana böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Berbat bir durum” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Kocaağa ise, “Arkadaşların haber vermesiyle baraja geldik. Balıkların kenara vurduğunu, dışarı çıktığını gördük. Adeta balıklar karaya hücum ediyor. Ya oksijen azalmasından dolayı yada herhangi bir zehrin başlangıcı da diyebiliriz. Artık yetkililerin buraya gelip gereken çalışmayı yapmasını istiyoruz. Milyonlarca balığın telef olmasını istemiyoruz. İnşallah kısa zamanda ne olduğu ortaya çıkar” açıklamasını yaptı.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ali Osman Duyan ise, "Barajımızda yıllardır bir kirlilik var. Bu kirliliği bazı mercilere ilettik, şikayette bulunduk. Geldiler incelediler ve barajda kirliliğin olduğundan bahsettiler. Bu günde gördüğünüz gibi balık ölümleri yaşanmaya başlamış. Bu durumdan şikayetçiyiz. İnegöl sanayinden gelen atıklardan şikayetçiyiz” diye konuştu.

Salih Bakıcı