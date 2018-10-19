Kodris daha kampanya bitmeden Arıkovanı'nda hedefine ulaştı

Çocuklara geleceğin dili olan kod yazmayı öğretmeye yönelik geliştirilen Kodris, Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda büyük ilgi gördü. Proje, fonlama kampanyasının bitimine daha 30 gün kala 107 bin lira topladı ve gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı yenilikler için gereken desteğe ulaştı. Kampanya bitimine kadar destek toplamaya devam edecek.

Geleceği tasarlayacaklar

Kodris Game ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, gerçek bir programlama dili olan Python'ı öğreniyor ve öğrendikleriyle mobil oyunlar geliştirebiliyor. Kodris Developer ise gençlerin kolayca mobil uygulama yazabilmelerini sağlıyor. 8-16 yaş arası gençleri hedefleyen proje, geliştirilen uygulamaları App Store, Google Play ya da Microsoft Store'da sunulabilmenin de kapılarını açıyor.

Sistemli ve üretici düşünmeyi sağlıyor

Ankara Üniversitesi danışmanlığında 2 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen Kodris, kullanıcılarına problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilme, analitik düşünme, sistemli ve oluşturucu düşünebilme gibi özellikler kazandırmayı amaçlıyor. Kodris ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine oyunlaştırma ile kodlama öğretmeyi vaat ediyor. Platformun akıllı takip özelliği sayesinde öğrencilerin ulaştıkları çözümleri otomatik olarak değerlendirip puanlayan bir sistem geliştiren Kodris, konularını kolaydan zora, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru sıralıyor.