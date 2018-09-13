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Kofi Annan son yolculuğuna uğurlanıyor

Kofi Annan son yolculuğuna uğurlanıyor
Kofi Annan son yolculuğuna uğurlanıyor

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, devlet töreninin ardından memleketi Gana’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Gana'da gerçekleştirilen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Annan, Gana'nın başkenti Akra'daki askeri mezarlığa defnedilecek. 

Birleşmiş Milletler'in 7'nci Genel Sekreteri Kofi Atta Annan, 80 yaşında İsviçre'de hayatını kaybetmişti. 18 Ağustos günü hayata gözlerini yuman Nobel Barış Ödülü sahibi Annan, Kıbrıs için hazırladığı çözüm planıyla tanınıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini 1997-2006 yılları arasında yapan Kofi Annan, 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Annan, 2006 yılında siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda "hayır" demesi üzerine yürürlüğe girmemişti. 

Öte yandan, 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında Birleşmiş Milletler'in ABD'nin güdümünde hareket etmesi, Annan'ın oldukça eleştirilmesine yol açmıştı. 

Kofi Annan 8 Nisan 1938'de Gana'nın Kumasi şehrinde dünyaya gelmişti. Annan evli ve 3 çocuk babasıydı. Kofi Annan'ın ismi Akan dilinde, “Cuma günü doğan ikiz” anlamına geliyor.  

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