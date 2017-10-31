Koğuştaki kavgada ölen mahkumun davası ertelendi

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü Emre İregör’ün Ağustos ayında aynı koğuşta kalan Deniz Ç., tarafından çıkan kavgada boğularak öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, öldürülen İregör'ün avukatı ile yakınları ve tutuklu sanık Deniz Ç.’nin avukatı katıldı.

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanan Deniz Ç., pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Deniz Ç., Emre İregör’ün daha sonra koğuşa geldiğini ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu iler sürerek, “Geceleri ses çıkaran ranzamı bağlamak için bahçeden ip buldum ve ranzamı onarmaya çalışıyordum. O sırada herkes sporda idi. Emre içeri girdi. 'Burada ne işin var?' diye sordum. Bana ağır ithamlarda bulundu. Sonra yatağın üzerindeki ipin topuzuyla bana vurdu. Aramızda kavga büyüdü, kendimden geçtim, elime ipi aldım. Sonrasını anlatmak istemiyorum. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. İpi kesinlikle Emre’yi öldürmek için koğuşa getirmedim. Kasıtlı bir olay değildi” dedi.

İfadesinin ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

Medeni Topaloğlu

