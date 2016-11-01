Edinilen bilgiye göre, gömü bulma hevesiyle ilçe dışından Çavuşköy Mahallesi'ne gelen M.K. isimli şahıs, İncirlitepe kırsalındaki bir tarlaya girdi. Kök çapası ve kürekle tarlada 1 metrelik çukur açan şahıs, arazide devriye atan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bir aracın park halinde olduğunu fark ederek tarlaya baskın yapan ekipler, tarlada yaptığı kontrollerde şüpheli M.K'nin tarlada kazı yaptığını tespit etti.

Suç unsurunda kullanılan otomobil, çekici vasıtasıyla araziden alınarak yediemin otoparkına kaldırıldı. Şüpheli şahsın soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Hüseyin Tayyar