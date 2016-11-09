Atatürk Havalimanı’nda görev yapan İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yurt dışından gelen 2 kişiyi şüpheli davranışlar sergilemeleri üzerine takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından havalimanı çıkışında durdurulan şüphelilerin önce kimlik kontrolü, ardından üst araması yapıldı. Fransız uyruklu Y.M. (65) ve H.M. (52) isimli şüphelilerin taşıdığı valizlerde yapılan aramalarda, 5 kilo 772 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kokainleri valizlerin alt kısmına yapılan gizli bölmeye zulalaması ise dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tugay Saday

