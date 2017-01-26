Kokain ve bonzai ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirileceğinin istihbaratını aldı. İstanbul'dan Samsun'a gelecek olan B.V.(40) takibe alındı. B.V.'nin bindiği otobüs takibe alındı ve Terme ilçesi istikametine giderken Çarşamba ilçesinde bulunan dinlenme tesislerine girdiği tespit edildi. Takipteki otobüsten inen B.V.'nin bagajdan valiz alarak aynı dinlenme tesisinde park halinde bulunan 34 plakalı bir otomobile binmesi üzerine operasyon başlatıldı. Otomobilde bulunan S.Y.(31), F.A.(36) ve B.V. gözaltına alındı. Aracın bagajında B.V.'nin bıraktığı valizde yapılan aramada 6 ayrı paket halinde poşetler içerisine sarılmış toplam 6 kilo 51 gram bonzai, bagaj kısmında bulunan uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 mg amonyak, araç içerisinde zulalanmış vaziyette 48.87 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y., F.A. ve B.V., Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.