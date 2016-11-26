Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gece rutin yol uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine bir araç durdurdu. 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler motor kaputuna gizlenmiş bir kilo 170 gram kokain buldu. Araç içerisinde bulunan erkek B.H.K (24) ile sevgilisi Y.B. (20) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan B.H.K'nın polise verdiği ifadesinde, içici olması nedeniyle torbacılara para kaptırmamak için İstanbul'a giderek bir kilo 170 gram kokaini piyasa değeri olan 110 bin dolar yerine 55 bin dolara aldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, B.H.K. ile Y.B.’nin nişanlanacakları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.