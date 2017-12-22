Kokoreç yiyerek mutluluklarına mutluluk kattılar

Manisa’da her perşembe akşamı bisiklet turu düzenleyen sporcular da tur sonunda kokoreç yiyerek mutluluklarına mutluluk kattı.

Türk damak tadının en önemli lezzetleri arasında yer alan kokorecin mutluluk hormonu serotonini arttırdığının açıklanmasının ardından kokorece olan ilgi daha da arttı. Manisa’da bisiklet sporuyla ilgilenen ve her perşembe akşamı şehirde bisiklet turu düzenleyen MABİD üyeleri geleneksel bisiklet turunun ardından Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan bir kokoreççide mola verdi. Bisiklet kullanarak mutlu olduklarını belirten bisikletçiler kokorecin de mutluluk hormonu serotonini artırdığını duyduklarını ve mutluluklarına mutluluk katmak için kokoreç yemeye geldiklerini belirtti.

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği (MABİD) Başkanı Yüksel Gemici, “Bisikletliler olarak zaten biz bisiklete binerek mutlu oluyoruz ama geleneksel yemeklerimizden olan kokorecin de mutluluk hormonu serotonini arttırdığını duyduk, böylece mutluluğumuzu katlamak için kokoreç yemeye geldik. Bütün arkadaşlarımın mutluluğu da yüzünden okunuyor zaten mutlulukları katlanmış durumda. Kokoreç bizim Türkiyemize ait bir değer, milli değerlerimizden biri. O yüzden de kokoreci ayrıca önemsiyoruz. Kokorece olan ilgimizi ortaya koymak için de kokoreç yiyoruz” dedi.

Süt kuzu kokoreç yapan işletmenin sahibi Ümit Atlı ise “Yüksel başkanım devamlı her perşembe akşamı Manisa’da düzenledikleri geleneksel bisiklet turunda bu akşam Uncubozköy şubemizi ziyaret ederek bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Bizim yaptığımız kokoreç özellikle süt kuzudan yapılıyor. Damak tadı daha farklı, daha lezzetli” şeklinde konuştu.

Sipariş verdiği kokoreci afiyetle yiyen Bisikletli Arama Kurtarma (BAK) Başkanı Ramazan Yüksel de şunları söyledi:

“Milli yiyeceğimiz kokoreci yiyoruz. Sağlıklı bir yiyecek herkese ısrarla yemelerini tavsiye ediyoruz. Bu güzel kokorecin soğuk kış günlerinde tadına baksınlar, lezzetli, güzel bir yemek yesinler istiyoruz sağlıklı bir şekilde. Biz sporcular olarak beslenmemize son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Sporcu olarak bol kalori yiyebileceğimiz bir besin bol bol herkese tavsiye ediyoruz tüm Manisalılara.”

Bazı bisiklet sporcuları ise yedikleri yarım ekmek kokorecin ardından ikincisini sipariş verdiklerini belirterek kokoreç yemekten büyük bir keyif aldıklarını söyledi.

Sadık Cangel

