Görev başındaki polislere moral veren Köksal Baba, polislere çiçek vererek şakalaştı.

Sosyal medyada 1 Milyon’u aşan takipçi sayısıyla fenomen olan Köksal Baba, İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftasonu Vodafone Arena yakınlarında yaşanan hain terör saldırılarının ardından Trabzon’da polis merkezlerini ziyaret etti. Görev başındaki polislere taziyelerini ileten ve moral veren Köksal Baba, ülke genelinde başlatılan "#PolisiminYanındayım" kampanyasına da destek verdi. Görev başındaki polislere çiçek vererek onlarla sohbet eden Köksal baba’nın ziyaretleri Polis noktalarına gün boyu sürdü.