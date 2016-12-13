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Köksal Baba’dan, 'PolisiminYanındayım' kampanyasına destek

Sosyal medya fenomeni Köksal Baba, İstanbul’daki hain terör saldırılarının ardından Trabzon’daki polis noktalarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Köksal Babadan, PolisiminYanındayım kampanyasına destek

13 Aralık 2016 10:18
Köksal Baba’dan, 'PolisiminYanındayım' kampanyasına destek - Tıkla İzle

Görev başındaki polislere moral veren Köksal Baba, polislere çiçek vererek şakalaştı.

Sosyal medyada 1 Milyon’u aşan takipçi sayısıyla fenomen olan Köksal Baba, İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftasonu Vodafone Arena yakınlarında yaşanan hain terör saldırılarının ardından Trabzon’da polis merkezlerini ziyaret etti. Görev başındaki polislere taziyelerini ileten ve moral veren Köksal Baba, ülke genelinde başlatılan "#PolisiminYanındayım" kampanyasına da destek verdi. Görev başındaki polislere çiçek vererek onlarla sohbet eden Köksal baba’nın ziyaretleri Polis noktalarına gün boyu sürdü.  


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