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Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında

Gaziantep'te özel bir kolejin bodrumunda tavan çöktü. Olayda, kanalizasyon çalışması yürüten 1 işçi göçük altında kaldı.

Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında

10 Ağustos 2017 13:51
Kolejde tavan çöktü: 1 işçi göçük altında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bodrum katında tavan göçtü. Göçük esnasında kanalizasyon çalışması yürüten 4 işçiden biri göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye UMKE 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saattir süren çalışmalarda göçük altında kalan 18 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Abdullah'a ulaşılmaya çalışılıyor.
Göçük esnasında çalışan 4 işçiden 2'sinin kaçmayı başardığı öğrenilirken, diğer ikisinden birinin de kapının ağzında kaldığı ve kapının açılması ile birlikte dışarı çıktığı öğrenildi. 

Etiketler: Gaziantep, göçük, kolej


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