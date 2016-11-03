Tarabya Kampüsü’nde dün düzenlenen konferansta, Koleksiyon ve Tasarım Vakfı Kurucusu Mimar Faruk Malhan ile Prof. Dr. Murat Güvenç konuşmacı olarak yer aldı. “Bahşedilenlere Karşı (İnsan), Bilim, Beceri” başlıklı konferans sonrasında açılışı yapılan “Koleksiyon&Tasarım Vakfı Ortak Yaratım Sergisi” tanıtıldı.

40 yılı aşkın süredir tasarımı nesne olmanın ötesinde sahip olduğu anlamlarla birlikte ele alarak yaşam ve çalışma alanlarına yönelik tasarımlar sunan Koleksiyon ve Tasarım Vakfı, 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında hazırladığı ortak sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sundu. Tasarımın üretime, ekonomik kalkınmaya, toplumsal gelişime, kültürel etkileşime ve bireylerin yaşam kalitesine olumlu etkisini vurgulamayı hedefleyen 3. Tasarım Bienali, bu yıl “Biz insan mıyız?: Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” teması altında ‘insan’ ve ‘tasarım’ kavramları arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor.

Bienal kapsamında verilen davette Koleksiyon ve Tasarım Vakfı Kurucusu Mimar Faruk Malhan, hümanizm, insanın tarihi, bahşedilenlere karşı insan ve antropomerkezci süreç sonrasına değindiği “Bahşedilenlere Karşı İnsan” başlıklı konuşmasıyla ilgi gördü. Şehir ve bölge planlama, kent coğrafyası, mimari tasarım ve sosyoloji gibi alanlarda önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Murat Güvenç ise, “İnsan, Bilim, Beceri” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Tasarım nesnelerin ötesinde öznelerin tasarımı olmalıdır”

Koleksiyon ve Tasarım Vakfı Kurucusu Mimar Faruk Malhan, tasarımın tarihsel, ekonomik, siyasi boyutları ve uygulama alanlarını ele aldı. Bu yılki bienal teması olan “Biz insan mıyız?” sorusu üzerine konuşan Malhan, tasarımın nesnenin ötesinde özne ve konulara yönelmesi gereken, dışa dönük, içsel, deneyimsel, kavramsal ve disiplinler üstü bir alan olması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Murat Güvenç ise, insanı dünya ile nesneler arasında ilişki kuran varlıklar olarak tanımlarken, tasarımı etimolojik karşılığından tarihteki yansımalarına kadar geniş bir kapsamda ele aldı. Davetin bir diğer önemli içeriğini ise düzenlenen sergi oluşturdu. Türkiye ve dünyadan 20’yi aşkın tasarımcının imzasını taşıyan aydınlatma, aksesuar, tamamlayıcı, kilim ve tekstil ürünlerinin sergilendiği sergide, mobilyadan moda ve tekstil tasarımına kadar geniş bir ölçekte tasarımın arkasında yatan yenilikçi fikirler paylaşılıyor. Sergi, 20 Kasım tarihine kadar Koleksiyon Tarabya Kampüsü’nde ziyaret edilebilecek.