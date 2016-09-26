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Koli vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’de 21 yıl önce öldürülen Aynur T.’nin gömüldüğü bahçedeki polisin kazı çalışması ve kemiklerin evde bulunmasına dair görüntüler ortaya çıktı. Polislerin yaşadığı şaşkınlığın konuşmalarına da yansıdığı görüldü.

Koli vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı

26 Eylül 2016 15:08
Koli vahşetinin görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) 5 ay önce yapılan "Aynur T.’nin öldürülmüş olabileceği ve ailesinin bu durumu gizleyebileceği" yönündeki ihbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 4 özel ekip kurarak araştırma başlattı. Polis, Aynur T.’nin (23) Menemen ilçesinde annesi M.T. (66) ve babası F.T.’nin (75) evine giderek ifadelerini aldı. Çelişkili ifadelerin ardından araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T. ailesinin evinde yaptığı aramada kilerde bulunan koli içerisinde insan kemikleri bulunca yaşananlar ortaya çıktı. Anne M.T. ve baba F.T., kızları Aynur T.’yi, 1995 yılında dayısı İ.H.A.’nın öldürdüğünü polise itiraf ettiler. Anne ve baba polisteki ifadelerinde; 1992 yılında Van’ın Muradiye ilçesinden İzmir’e göç ettiklerini, üniversiteyi kazanan kızları Aynur T.’nin evlenerek Konya’ya taşındığını, ardından da boşanıp 7 aylık oğlu ile tekrar yanlarına geldiğini, Mersin’den gelen dayı İ.H.A.’nın da davranışlarından rahatsız olduğu Aynur T.’yi ormanlık alanda boğarak öldürdüğünü, olayı kendilerine anlattığını söyledi. Baba F.T. ve anne M.T. Bayraklı’daki ilk evlerinin bahçesine kızlarının cesedini gömdüklerini, 2 yıl sonra Çiğli’ye taşınırken gömdükleri kızlarının cesedinden kalan kemikleri koliye alarak yanlarında götürdüklerini, Çiğli’de 7 yıl kaldıktan sonra Menemen’e taşınırken yine koli içerisindeki kemikleri yanlarına alarak evlerinde saklamaya devam etiklerini söylediler. Gözaltına alınan baba F.T., anne M.T. ve dayı İ.H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba F.T. ve anne M.T.’nin evinde mahkeme sonrası arama yaparken kilerde çamaşır ipiyle sıkıca bağlanmış koliden çıkan Aynur T.’nin kemiklerin görüntüleri ortaya çıktı. Kemikleri gören polislerin şaşkınlıklarının ise konuşmalarına yansıdığı görüldü. Ayrıca, polis ekiplerinin Aynur T.’nin ilk gömüldüğü bahçedeki kazı çalışması görüntüleri de dikkat çekti.

Etiketler: İzmir, koli vahşeti


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