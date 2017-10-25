Olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.

Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, dün saat 13.00'te ameliyata alındı. Anne Fatma ve baba Mehmet Taşdemir ile çobanın kardeşleri ve akrabaları, ameliyathane önünde gözyaşları içinde bekledi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası Taşdemir'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi.

Kollarını kaybeden Ramazan’a Türkiye kayıtsız kalmadı”

Ramazan’ın haberinin basında yer almasının ardından Türkiye adeta seferber oldu. Ramazan’ın babası Mehmet Taşdemir’e ulaşan yüzlerce vatandaş, yardım kampanyası başlatılması için girişimlerde bulundu.

Ramazan’a protez kol takılması için yardım kampanyalarının başlatılması için önümüzdeki günlerde hesap açılacağı kaydedildi.

Ahmet Akbuğa

