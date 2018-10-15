İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köln'de rehine krizi

Köln'de rehine krizi
Köln'de rehine krizi

Almanya’nın Köln şehrinde Merkez Tren İstasyonunda bulunan eczanede rehine olayının yaşandığı görgü tanıkları ve polis sözcüsü tarafından açıklandı.

Bugün öğle saatlerinde garın içerisinde bulunan hoparlörlerden polisin herkesten tren garını boşaltmalarını istediği, daha sonrada çok sayıda polis ve itfaiye arabalarının garın etrafına geldiği görgü tanıkları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görgü tanıkları ayrıca silah seslerinin geldiğini ve dumanların yükseldiğini belirtiyor.
Yetkililer saat 13.00 civarında garın içerisinde bulunan eczanede silahlı bir kişinin bulunduğuyla ilgili şikayet aldıklarını belirtiyor.
Köln Merkez Tren İstasyonundaki tüm seferler şuan iptal edilmiş durumda. 

Sinan Karamurat 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.