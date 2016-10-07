7 Ağustos 2010 yılından bu yana Kolombiya Devlet Başkanı olan bir Kolombiyalı politikacı. Daha önce Dış Ticaret, Maliye Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

1991 yılında devlet başkanı Cesar Gaviria idaresi sırasında Dış Ticaret Bakanı oldu. 1992 yılında dört yıllık bir süre için Ticaret ve Kalkınma VII Birleşmiş Milletler Konferansı Başkanı olarak atandı. 1999 yılında Latin Amerika ve Karayipler (ECLAC) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Başkanı olarak atandı ve 2001-2002 dönemi için Corporación Andina de Fomento (CAF) Direktörü olarak görev yaptı.

20 Haziran 2010 seçimlerinde ikinci turdan sonra Juan Manuel Santos Calderon resmen Kolombiya Başkanı seçildi.

NEDEN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALDI?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, hükümet ile FARC (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) arasındaki ateşkesin 31 Ekim’de son bulacağını duyurdu. Santos, “Çatışmaya çözüm bulmak için anlaşmanın gerekliliklerini fark etmeye doğru ilerleyeceğimizi umuyorum” demişti. Santos, bu nedenle ülkenin eski cumhurbaşkanları Alvaro Uribe ve Andres Pastrana ile bir araya gelmişti.

Kolombiya’daki tüm taraflar en az 50 yıldır süren çatışmanın son bulmasını istemişti Ancak, hükümet karşıtları anlaşmanın bazı kısımlarının yeniden müzakere edilmesini istiyor. Eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe önderliğindeki muhalifler, FARC üyelerinin Kongre’de olmalarının sağlanmasına karşı çıkmıştı

Kolombiya’da hükümet ile FARC arasında 52 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba’nın başkenti Havana’da geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. Fakat anlaşma, yapılan referandumla reddedilmişti.