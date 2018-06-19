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Kolombiya Japonya canlı izle | TRT 1 Canlı yayın

Kolombiya Japonya canlı izle! Dünya Kupasın'da heyecan bugün oynanacak üç maçla devam edecek. 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Kolombiya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kolombiya Japonya TRT canlı izleme linki için haberimizden faydalanabilirsiniz...

Kolombiya Japonya canlı izle | TRT 1 Canlı yayın

19 Haziran 2018 12:03

Kolombiya Japonya TRT 1 canlı izle! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanancak 3 maç ile devam edecek. Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Kolombiya ile Japonya kozlarını paylaşacak. Her iki takımda grubun ilk maçını kazanaraak hem Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak, hem de moral depolamak istiyor. Bu önemli mücadeleyi izlemek için haberimizdeki TRT canlı izleme linkinden faydalanabilirsiniz....

Kolombiya Japonya saat kaçta, hangi kanalda? 

Dünya Kupası H Grubu il maçında Kolombiya - Japonya ile karşılaşıyor. BU önemli mücadele saat 15:00'te TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından naklen yayınlanacak

KOLOMBİYA JAPONYA TRT 1 CANLI İZLE

Aralarında oynadıkları maçlar

Kolombiya ve Japonya tarihleri boyunca 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların ikisini Kolombiya kazanırken bir maçta beraberlikle sonuçlandı. 

24.06.2014 - Japonya 1 - 4 Kolombiya 
05.06.2007 - Japonya 0 - 0 Kolombiya 
22.06.2003 - Japonya 0 - 1 Kolombiya 

Dünya Kupası'nda 19 Haziran'ın programı;

Kolombiya - Japonya (15.00) TRT 1

Polonya - Senegal (18.00) TRT1

Rusya - Mısır (21.00) TRT 1

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.

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