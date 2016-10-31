Kolombiya'da merkez üssü Huila eyaleti olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 19.20 sıralarında meydana gelen deprem yerin 39 km derinliğinde meydana geldi. Gerçekleşen depremde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

DÜN DE İTALYA SALLANMIŞTI

Başkent Roma'nın 132 kilometre kuzeydoğusu ile Perugia kentinin 67 kilometre doğusunda bulunan Norcia kasabasında dün sabah 07.40 sıralarında Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) kayıtlarında göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Gerçekleşen depremde ölen ya da yaralanan olmamıştı...