Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, hükümet ile FARC (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) arasındaki ateşkesin 31 Ekim’de son bulacağını duyurdu. Santos, “Çatışmaya çözüm bulmak için anlaşmanın gerekliliklerini fark etmeye doğru ilerleyeceğimizi umuyorum” dedi. Santos, bu nedenle ülkenin eski cumhurbaşkanları Alvaro Uribe ve Andres Pastrana ile bir araya gelecek.

Kolombiya’daki tüm taraflar en az 50 yıldır süren çatışmanın son bulmasını istiyor. Ancak, hükümet karşıtları anlaşmanın bazı kısımlarının yeniden müzakere edilmesini istiyor. Eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe önderliğindeki muhalifler, FARC üyelerinin Kongre’de olmalarının sağlanmasına karşı çıkıyor.

Kolombiya’da hükümet ile FARC arasında 52 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba’nın başkenti Havana’da geçtiğimiz hafta imzalanmıştı. Fakat anlaşma, Pazar günü yapılan referandumla reddedilmişti.