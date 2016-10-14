Kolombiya’da hükümet ile FARC arasındaki ateşkesin 31 Ekim’de son bulacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, ateşkesin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Santos, başkent Bogota’da barış anlaşmasını destekleyen gösteri düzenleyen öğrenci liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ateşkesin uzatılması yönünde karar verildiğini dile getirdi. Kolombiya cumhurbaşkanı Santos, “Öğrencilerden biri hem ordu hem de gerilla tarafında birbirine yeniden ateş etmek zorunda olmayacaklarını ümit ederek neler olacağını takip eden gençlerin olduğunu hatırlattı. Bu nedenle ve öğrencilerin isteği üzerine ateşkesin 31 Aralık’a kadar uzatılması kararına vardım” dedi.

52 yıllık savaşı bitiren barış anlaşması Nobel Barış Ödülü getirmişti

Kolombiya’da hükümet ile FARC (Kolombiya Devrimci Silah Güçleri) arasında 52 yıllık savaşa son veren barış anlaşması, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Küba’nın başkenti Havana’da geçtiğimiz ay imzalanmıştı. Anlaşmanın yapılan referandumla reddedilmesinin ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, hükümet ile FARC arasındaki ateşkesin 31 Ekim’e kadar uzatıldığını. Kolombiya’da yaşanan ülkedeki savaşı bitiren anlaşmayı imzalayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

