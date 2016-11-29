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Kolombiya'da Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya’da bulunan Medellin Havalimanı yakınlarında düştü.

Kolombiyada Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü

29 Kasım 2016 08:48
Kolombiya'da Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak düştü - Tıkla İzle

Bolivya’dan kalkış yapan Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya’da düştü. Yetkililer, 81 kişinin bulunduğu uçağın Medellin Havalimanı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Uçakta kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Havalimanı yetkilileri, uçağın Bolivya’dan kalkış yaptığını ve uçakta Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncularının da yer aldığını bildirdi.
Uçağın neden düştüğü bilinmezken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. 


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