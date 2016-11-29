Bolivya’dan kalkış yapan Brezilyalı futbolcuların bulunduğu uçak Kolombiya’da bulunan Medellin Havalimanı yakınlarında düştü. 72 yolcu 9 mürettebatın bulunduğu uçakta Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncularının da yer alıyordu. Polis yaptığı açıklamayla 76 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de kurtulduğunu duyurdu. Hayatta kalanlar arasında futbol takımının 3 oyuncusunun olduğu belirtildi. Polis amiri Jose Gerardo Acevedo 6 kişinin canlı bir şekilde kurtarıldığını ancak daha sonra 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.