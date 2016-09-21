Banka çalışanı olan 26 yaşındaki kardeşi Gizem Köklü'nün yaklaşık 2 buçuk yıl önce strese bağlı olarak kolon kanserine yakalandığını anlatan Ener Köklü (35), kardeşinin tedavisi için evlerini ve arabalarını sattıklarını ve tedavi masraflarının haftalık 3 bin TL'yi bulduğunu söyledi.

Aile olarak kardeşlerinin tedavi masraflarını karşılayamadıklarını kaydeden Köklü, yetkililerden yardım isteyerek şöyle konuştu:

"Gizem hayat dolu bir kızdı. Kendisi bir bankada çalışıyordu. Bir akşam işten eve geldiği zaman aniden bayıldı. Kaldırdık ve apar topar acile götürdük. Doktor bir takım kontroller yaptı. Bağırsak tarafında yara oluştuğunu söyledi. Sonrasında terapi almaya başladı. Terapilerde doktor kendisine yaranın yumurtalık tarafına sıçradığını söyledi. Daha sonra ameliyat oldu. Onun ardından tekrar ameliyat olarak rahmi alındı. Son ameliyatta ise ince bağırsak tarafına sıçramış olduğunu fark etti. Küçük bir operasyonla ince bağırsak tarafına sıçramış olan tümörler temizlendi. Bir süre daha kemoterapi aldı. En sonra aldığı kemoterapi ilaçlarından bir süre sonra vücudu çöktü. Kardeşimin haftalık tedavi masrafı 3 bin TL'yi buluyor. Tedavi süresince evimizi ve arabamızı sattık. Artık kardeşimizin tedavi masraflarını karşılayamaz hale geldik. Yetkililerden yardım talep ediyorum."

Kardeşinin 52 kilodan 40 kiloya kadar düştüğünü ifade eden Köklü, kolon kanserine yakalanan kardeşi Gizem'in tedavi masrafları için yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.



Seyit Aslan

