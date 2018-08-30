'Kolonoskopi yaptırmaktan çekinmeyin'

Özel İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Talha Atalay, bağırsak kanseri tedavisinde erken teşhisin önemini açıkladı. Op. Dr. Atalay, son yıllarda bağırsak kanserinin gittikçe arttığını ve en az iki yılda bir kolonoskopi yaptırılması gerektiğini belirterek, "Son yıllarda bağırsak kanserinden ölümlerin çoğaldı. İnsanlar kolonoskopi yaptırmaktan utanıyor ve çekiniyor. Halbuki kolonoskopi hayat kurtarıyor. Biz hekimler bunu sürekli olarak vurguluyoru. Utandığı için kolonoskopi yaptırmayıp, ilerlemiş bağırsak kanseri olanlar, doktora gitmeye çekinen gencecik insanlar var. Günümüz şartlarında Kolonoskopi oldukça güvenli ve konforlu yapılmakta” dedi.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Op. Dr. Atalay, "Biz hekimler sürekli ‘Erken tanı hayat kurtarır’ derken bunu boşuna söylemiyoruz. Çünkü Kolonoskopi, bizim için çok önemli bir tetkiktir. Bu tetkik yapılmazsa tanı ve tedavi yöntemi uygulayamayız. Özellikle aile öyküleri olanlar, şikayeti olanlar, sık ishal, bağırsaklarında ani değişiklikler, kanamalar gibi. Hatta hiçbir şikayeti olmayan kişilerin dahi en az iki yılda bir kolonoskopi yaptırmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bağırsak kanseri 50 yaşından sonara daha sık görülmeye başlıyor"

50 yaş üstü herkesin kolonoskopi yaptırmalarını önerdiklerini belirten Op. Dr. Atalay "Neden 50 yaş diyoruz; Çünkü bağırsak kanseri 50 yaşından sonara daha sık görülmeye başlıyor. Genç hastalarda da görülmüyor değil ancak oran biraz daha düşük. 50 yaş üzerine rutin kontrol öneriyoruz. Çünkü erken saptamada 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 93 çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Kolon kanserlerinin yüzde 50’den fazlasının nedeni bağırsak polipleri"

Kalın bağırsaklarda oluşan poliplerin takip edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Atalay, "Bütün poliplerin genel testleri yapılarak mutlaka patolojik olarak tanı konulmalı. Kolon kanserlerinin yüzde 50’den fazlasının nedeni bağırsak polipleri. İki türlü polip var. Birincisi iyi huylu olan (hiperplastik) polipler. Bu poliplerin kanserleşme potansiyeli olmayan ya da çok düşük olanı.İkincisi ise (adenomatöz) adı verilen ve zaman içerisinde kansere dönüşebilen polipler. Kolonoskopi ile adenomatöz poliplerin saptanması ve ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle de kolonoskopi oldukça önemli".