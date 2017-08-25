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Koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi oluşumunu destekleyen ve koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Koluna Yurtta Sulh Konseyi dövmesi yaptıran zanlı adliyeye sevk edildi

25 Ağustos 2017 10:33

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A., dün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Kaan Ayhan A., adliyeye sevk edildi. 

Ali Göç
 

Etiketler: Yurtta Sulh Konseyi


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