Kaza, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit merkezinden Umuttepe istikametine gitmekte olan Resul Kefeli idaresindeki 41 NH 745 plakalı otomobil, bir virajda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Cevahir Ö. idaresindeki panelvan araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Resul Kefeli ve yanındaki arkadaşı Sercan G. ile panelvan aracın sürücüsü Cevahir Ö. yaralandı.

Kolundaki dövme gibi annesini ağlattı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hava yastığı patlayan otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarılan Resul Kefeli, uzun süre tedavi olmamak için sağlık ekiplerine direndi. O sırada kazayı duyarak olay yerine gelen Resul Kefeli’nin annesi ise oğlunun yaralı olduğunu görünce gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Çevredekilerin tüm ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen anne, yaralı oğlu Resul Kefeli’nin ayağa kalkarak kendine sarılmasıyla sakinleşti. Annesine sarılan Resul Kefeli’nin koluna yaptırdığı “Canım annem” yazılı ve ağlayan bir gözün bulunduğu dövmesi ise adeta kazanın resmi oldu.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri de kaza hakkında inceleme başlattı.

Kazayı sosyal medyadan yayınlama çabası

Öte yandan, kaza alanında iki genç kız ise olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak vermek için uzun süre mücadele ettiler.

Gürcan Yılmaz

