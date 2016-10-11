Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin elektrikli kıyma makinesini kullandığı sırada kolunu makineye sokan 1 yaşındaki Mümin Ahmet Emin, kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Kolu bilek kısmından itibaren makineye sıkışan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolunu sıkıştırdığı kıyma makinesiyle birlikte ambulanstan sedye ile indirilen çocuğun sakin hali dikkat çekti.

İtfaiyeye haber verildi

Doktorlar, hastaneye getirilen çocuğun kolunu kıyma makinesinden çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkartmak için yoğun çaba harcadı.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Ambulansla hastaneye gelen anne, kapıda çocuğunun kolunun makineden çıkartılmasını bekledi. Sakinleşmekte zorlanan anneye hastanede bulunan vatandaşlar destek olmaya çalıştı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kıyma makinesinin üst kısmı dişlilere kadar spiral makinesiyle kesilerek çocuğun kolu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Baba kıyma makinesini çöpe attı

Olay yaşandığı sırada evde olmadığı öğrenilen baba Ahmet Emin, özel bir araçla hastaneye geldi. Baba, itfaiye ekiplerinin verdiği kıyma makinesini kucaklayarak hastaneden çıkartıp çöpe attı. Tedavi altına alınan çocuğun elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan