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Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye getirildi

Şanlıurfa’da kolunu kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu 1 yaşındaki çocuk, ambulansa bindirilerek kıyma makinesiyle birlikte hastaneye getirildi.

Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye getirildi

11 Ekim 2016 08:40
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye getirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin elektrikli kıyma makinesini kullandığı sırada kolunu makineye sokan 1 yaşındaki Mümin Ahmet Emin, kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Kolu bilek kısmından itibaren makineye sıkışan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolunu sıkıştırdığı kıyma makinesiyle birlikte ambulanstan sedye ile indirilen çocuğun sakin hali dikkat çekti.

İtfaiyeye haber verildi
Doktorlar, hastaneye getirilen çocuğun kolunu kıyma makinesinden çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkartmak için yoğun çaba harcadı.

Anne gözyaşlarına boğuldu
Ambulansla hastaneye gelen anne, kapıda çocuğunun kolunun makineden çıkartılmasını bekledi. Sakinleşmekte zorlanan anneye hastanede bulunan vatandaşlar destek olmaya çalıştı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kıyma makinesinin üst kısmı dişlilere kadar spiral makinesiyle kesilerek çocuğun kolu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Baba kıyma makinesini çöpe attı
Olay yaşandığı sırada evde olmadığı öğrenilen baba Ahmet Emin, özel bir araçla hastaneye geldi. Baba, itfaiye ekiplerinin verdiği kıyma makinesini kucaklayarak hastaneden çıkartıp çöpe attı. Tedavi altına alınan çocuğun elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

Etiketler: kıyma makinesi, şanlıurfa


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