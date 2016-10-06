Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde tarlada pamuk toplayan Mahmut A. (38), bir anlık dikkatsizlik sonucu kolunu pamuk toplama makinesinin dişlilerine kaptırdı. Kolunda ezilme ve kesik olan şahıs, yakınları tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.