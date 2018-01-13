Komando eğitimini tamamlayan 154 uzman erbaş brövelerini taktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 43’ncü dönem Uzman Erbaş Komando Temel eğitimini tamamlayan 154 komando, brövelerini taktı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kapalı spor salonunda gerçekleşen törene; Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral. Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Yüksek rütbeli subaylar, Daire Müdürleri ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 16 hafta eğitim gören 154 uzman erbaş düzenlenen törenle brövelerini takmanın heyecanını yaşadı. Kurs boyunca bütün görevleri başarıyla yerine getiren P. Uzm. Çvş. Musa Kılıç kurs birincisi oldu. Kılıç, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende Kaymakam Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve komutanlar tarafından kursta başarılı olan komandolara bröveleri takıldı. Program, kursiyerlerin aileleri ile buluşması ile son buldu.

Abdullah Kemal Sinan

