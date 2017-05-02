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Komandolar 10 bin fitten atladı

Kayseri’de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığına bağlı 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatında, komutanlığı bağlı paraşüt timleri hava kılavuz harekatını icra etti.

Komandolar 10 bin fitten atladı

02 Mayıs 2017 23:52
Komandolar 10 bin fitten atladı - Tıkla İzle

Kıbrıs barış harekatında görevini icra eden ve sancağında 2 tane üstün cesaret ve feragat madalyası bulunan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatı başladı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda CN-235 CASA tipi uçağa binen 9 kişilik komando timi, Şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına inerek yarın temsili yapılacak operasyon öncesinde sahanın güvenliğini aldı.

Öte yandan, Katar Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Hamad Al-İbrahim ve beraberindeki heyette, tatbikat hakkında bilgiler almak için üsse geldi.

Ali Göç

Etiketler: Kayseri, Komando


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