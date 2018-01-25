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Komandolar böyle yemin etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği harekata katılan komandolar Azez’de yemin etti. Hatay’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan Hakkari Dağ Komando Birliğinin de, harekata gitmeden önce ettikleri yemin kameralara yansıdı.

Komandolar böyle yemin etti

25 Ocak 2018 10:43
Komandoların yemini yeri göğü inletti - Tıkla İzle

Afrin’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, ‘Komando Yemini’ ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor.

Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde “Kuzey Irak’ta, Azez’de, Suriye’de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır” ifadelerini kullandı.

HATAY’DA DA KOMANDOLAR YEMİN ETTİ

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Hatay’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan Hakkari Dağ Komando Birliğinin, harekata gitmeden önce ettikleri yemin kameralara yansıdı.

Zeytin Dalı Harekatı için Afrin’e yola çıkmak için hazırlanan Hakkari Dağ Komando Birliğine bağlı komandolar güne yüksek moralle başladı. Operasyona gidecek olan komandoların yemin etmeleri kameralara yansıdı. Komandolar daha sonra harekata katılmak için Afrin’e doğru yola çıktı.

Mustafa Beşer - Adem Akalan - İsmet Biçen - Ahmet Arslantaş

 

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