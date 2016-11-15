1963-3 tertip olarak Bolu Dağ komando Tugayı’nda askerlik yapan 40 kişi 4 yıl önce sosyal medya üzerinden birbirlerine bularak her yıl buluşmaya başladı. Komandoların bu yıl ki buluşması Marmaris’te gerçekleşti.Ailelerini de yanında getiren asker arkadaşlar Yat Limanı’nda bir restoranda buluşarak eski günleri yad ettiler. Yeniden askerlik günlerine dönen eski dostlar gece boyunca askerlik hatıralarını birbirlerine anlatarak doyasıya eğlendiler.

Buluşma organizasyonunu düzenleyen Marmaris’te özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yapan Ahmet Çizmeci, yıllar sonra asker arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.Çizmeci “25 sene sonra sosyal medyadan beni buldular. Arkadaşlarımla ilk önce sosyal medyadan diyaloga geçtik. Daha sonra her yıl farklı yerlerde buluşmaya karar verdik. Bu yılda Marmaris’te buluştuk. Askerde arkadaşlık çok önemli bir kavramdır. Gurbette olduğunuz için arkadaşınız sizin aileniz gibidir. Oradaki dostluklar asla unutulmaz. Biz komandolar vatanımız , milletimiz için ölmeye hazırız. Bu ülkeyi kimseye böldürmeyiz. Bugün görev verilsin seve seve gider canımızı veririz” diye konuştu.

Gece boyunca eğlenen asker arkadaşlar ve aileleri gelecek yıl farklı bir yerde buluşmak üzere vedalaşarak memleketlerine döndüler.

Vural Efecik