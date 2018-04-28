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Komandoların zorlu tatbikatı

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde eğitim gören komandoların Sütçüler Yazılı Kanyon’daki ileri dağcılık tatbikat görüntüleri Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabında paylaşıldı.

Komandoların zorlu tatbikatı

28 Nisan 2018 10:21

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde eğitim gören 25. Dönem Komando İhtisas Kursu kursiyerleri, 16-20 Nisan tarihleri arasında Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da tatbikat yaptı. ‘İleri Dağcılık Tatbikatı’ olarak gerçekleştirilen eğitimin fotoğrafı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşıma, "Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığında, 25’inci dönem komando ihtisas kursu kursiyerlerince, 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Yazılı Kanyon’da ileri dağcılık tatbikatı icra edilmiştir" notu eklendi.  

 

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