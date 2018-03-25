Komandonun sürpriz evlilik teklifine sürpriz konuk

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesadüfen şahit olduğu sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna dahil olarak, ikinci bir sürpriz yaşattı. Mustafa ve Ayşegül çiftinin heyecan ve mutluluğuna ortak olan Türel, evet’le sonlanan teklif sonrası, çiftin nikahlarını kıyma sözü de verdi.

Bolu 2. Komando Tugayı’nda vatani görevini gerçekleştiren 21 yaşındaki Mustafa Sidal, 3 yıl önce tanıştığı 20 yaşındaki Ayşegül İnan’a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Birlikteliklerinin 3’üncü yılında askeri birliğinden izin alarak memleketi Antalya’ya gelen Sidal, asker kıyafetlerini giyerek Karaalioğlu Parkı içerisindeki miradorda sürpriz teklif için hazırlıklar yaptı. “Benimle evlenir misin gönlümün sultanı” yazılı pankart hazırlayıp, yere çiçek ve notlardan kalp yapan Mustafa Sidal, hiçbir şeyden haberi olmayan kız arkadaşı Ayşegül İnan’ı beklemeye koyuldu.

Tesadüfen geçiyordu

Mustafa Sidal, sevgilisinin gelmesini beklerken, Karalalioğlu Parkı’ndan tesadüfen geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile karşılaştı. Başkan Türel’i karşısında gören genç asker kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Evlilik teklifinin yapılacağını öğrenen Başkan Türel ise, genç çiftin mutlu anlarına şahitlik yapmak istedi ve Mustafa Sidal ile birlikte Ayşegül İnan’ı beklemeye başladı. Bu sırada Mustafa Sidal ile sohbet eden Başkan Türel, espri ile hazır gelmişken nikahı da kıyma teklifinde bulundu.

Sürpriz içinde sürpriz

Kısa bir bekleyişin ardından buluşma noktasına gelen Ayşegül İnan, erkek arkadaşı Mustafa Sidal’ın sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine koşan genç çift dakikalarca sarıldılar. Mustafa Sidal not kağıtlarından ve gül yapraklarından oluşturduğu kalbin içerisinde diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Mustafa’nın “Benimle evlenir misin?” teklifine “Evet” diyerek karşılık veren İnan, ikinci bir sürprizi de karşısında Başkan Türel’i görünce yaşadı. Başkanı Türel, genç çifti yalnız bırakmayarak mutlu anlarına şahitlik etti.

Nikahı da kıyacağız

Evlilik teklifi sonrası ilk tebrik Türel’den geldi. Başkan Türel’in “Ayşegül tebrik ederim. Ben nikahı kıymaya geldim haberin var değil mi? her şey hazır nikahı da kıyacağız şimdi” sözleri genç kızın heyecanını ve şaşkınlığını daha da artırdı. Şakanın ardından Türel, “İkinizi de tebrik ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak nasip olur. Ben de geçiyordum bu tarihi ana şahit olayım dedim. İnşallah 216 gün sonra tezkere, ondan sonra nikahı kıyacağız. Uzatmayacağız” dedi.

Düğün askerlik bitince

Sürpriz evlilik teklifinden haberi olmadığını dile getiren Ayşegül İnan ise arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini ifade etti. Evlilik teklifi karşısında büyük şok yaşadığını belirten Ayşegül İnan, Başkanı Türel’in de bu sürprizin içinde yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç çift askerlik görevinin bitmesinin ardından düğün yapacaklarını söyledi.