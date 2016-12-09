Şu sıralar gündemde olan ve büyük rağbet gören bir site var! Kombihocasi.com… Kombi kullanıcısı sorusunu soruyor anında yanıt alabiliyor! Bu kombi sektöründe bir ilk! Firmanın bugüne kadar yaptığı çalışmaların da tamamı başarı içeriyor. Her bir kullanıcının talebi olan, aradığı ve beklediği hizmet sunuluyor. Hizmetler işin uzmanı tarafından yapılmakla kalmayarak işlerinin arkasında duruyorlar ve tüketicilerine hizmetleri için garanti sunuyorlar!

Bununla da yetinmeyerek gece gündüz aralıksız olarak sırf tüketicileri zor durumda kalmasın ve sorun yaşamakta ise sorunlar çözüm bulsun diye çalışmaya devam ediyorlar. Çağrı merkezi ekibini ziyaret ettiğimizde aralıksız çalışma olduğunu gördük. Telefonlar susmuyor ve her birine yetişmeye çalışıyorlar. Sırf tüketicileri sorularına yanıt bulsun sorunlar karşısında çaresiz kalmasın diye!

Online arıza destek programı kurmuşlar. Arama sağlayamayan kullanıcılar olabilir düşüncesi ile… Bu özellikleri ile de tüketiciye ne kadar önem verdiklerini kanıtlıyorlar. Online destek programı tamamen ücretsiz! İnternet kullanıcısı iseniz sorularınızı soruyorsunuz sorunuza en kısa sürede yanıt alabiliyorsunuz. Sorularınız çözüm niteliğinde oluyor! Beklediğiniz memnuniyeti bu şekilde de sağlayabiliyorsunuz ki bu her bir kullanıcının temel amaçları arasında yer alıyor…

► Kombi Hocası Kombi Kullanıcılarına Nasıl Destek Olabilir?

Sitelerinde soru sor bölümünden yaşamakta olduğunuz her tür kombi sorusunu sorabiliyorsunuz. Yanıtları alanında uzman teknik Kombi servis ekiplerince veriliyor. Buradaki amaç servis öncesi ve servis sonrası kullanıcıların her durumda bilinçli olabilmesi oluyor! Yani firma kombi sorunu yaşayan kullanıcılarına yardımcı olmakla kalmayarak onları aynı zamanda bilinçlendiriyor…

Kombi sektöründe belki de yüzlerce firma var… Fakat incelemeye alındığında hiçbir firmada bulunmayan özellikler Kombi Hocası firmasında yer alıyor! Müşterilerini her zaman önemseyen bir firma olduklarını vurguluyorlar ve bunu icraat e de döküyorlar… Tek bir telefon ile tüketici sorunu gerek telefon aracılığı ile gerekse adreslere gidilerek çözümleniyor! Peki kullanıcı bu durumda mağduriyeti yaşıyor mu? Asla!

Önemli olan da sunulan hizmette tüketici değil midir? Tüketici hakları yok mudur? Tüketici haklarını ihlal etmek, hizmetler sonrasında destek vermek yerine piyasadan uzaklaşmak doğru mudur? İşte firma bu düşünce ile tüketicilerine her zaman hakları olan hizmetleri sunmaya çalışıyor! Zamanında bekletmeksizin doğru işler yaparak, kesin sonuçlar ile tüketiciyi mağdur bırakmayarak hizmetlerine devam ediyorlar…

Piyasada adından sıkça bahsettirecek nitelikte olan Kombi Hocası firmasının sitesi olan kombihocasi.com u ziyaret ederseniz bizlere hak vereceksiniz! Sorularınız yanıtsız, sorunlarınız çözümsüz kalmasın diye hizmet yerindeler! Büyük başarı sağlayarak bu sektörde en yüksek mertebelere yükseleceklerine inanıyoruz…

► Kombi Servisinden Fazlası

Firma ‘Kombi Servisinden Fazlası’ sloganı ile bu yola baş koymuş! İşini yapmak için değil müşterilerini memnun edebilmek için yapıyor! Onlar için amaç müşterilerini mağdur etmemek, müşterilerine her sorunda yardımcı olmak, müşteri aklındaki soru işaretlerini silmek, güler yüzlü müşteri portföyü oluşturmak! Canla başla çıktıkları bu yolda bizler de başarılarının daimi olmasını temenni ediyoruz…

İlandır.