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Komik hırsız gazetecilere harçlık teklif etti

Adana'da bir eve girip yatak odasında kadının ağzını kapatarak hırsızlık yapmak isteyen ve daha sonra arkadaşıyla kaçarken kapıyı bulamayan hırsız yakalanınca, gazetecilere harçlık teklifinde bulundu.

Komik hırsız gazetecilere harçlık teklif etti

31 Ekim 2017 10:22
Komik hırsız gazetecilere harçlık teklif etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram S. arkadaşıyla birlikte, gece geç saatte Leyle Üzer'in evine girerek, 20 lira para ve cep telefonu çaldı. Hırsızlar daha sonra yatak odasında uyuyan kadının ağzını bez ile kapatmak istedi. Durumu fark eden Üzer, karşısındaki hırsızları fark edince bağırmaya başladı. Bunun üzerine iki zanlı apartmandan koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak hırsızlar kapıyı şaşırdı. Daha sonra kapıyı bulan hırsızlar apartmandan çıktı. Hırsızlar apartmanın giriş kapısı yerine arka tarafından kaçtı. Ev sahipleri ise apartmandan çıkıp giriş kapısına doğru koşarak hırsızları kovaladı. Bu ilginç ve komik anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından kadın, hırsızların yakalanması için polise giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasını incelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bayram S.'nin daha önce de asma ağacından tırmanarak eve girip hırsızlık yaptığını tespit etti. Zanlıyı suçüstü yakalamak için çalışma başlatan polis, Bayram S.'yi izlemeye aldı. Döşeme Mahallesi'nde taksiye binen Bayram S. karşısında polisleri görünce otomobilden kaçmak istedi. Yakalanan zanlı, "Ben bir şey yapmadım, nişanlımla buluşmaya gidiyorum" dedi.
Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk sırasında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Harçlık vereyim mi kaç lira harçlık istersiniz" diye sorup tepki gösterdi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, komik hırsız

 

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