Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken (29), yüzmek için Osmangazi ilçesindeki bir sitenin havuzuna gitti. Daha önceleri de birçok kez suyun altında nefesini tutan Dorken, havuzun altından ilerlerken başını duvara çarptı. Kısa süre sonra suyun üzerinde hareketsiz bedenini görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede Dorken'in öldüğünü belirledi. Komiser Yardımcısı Dorken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Dorken’in 2010 yılından itibaren emniyette görev yaptığı, 4 senedir evli olduğu ifade edildi.

