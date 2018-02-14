Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 tutuklama

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan ‘Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara merkezli 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. FETÖ şüphelilerinin 37’sinin yakalandığı belirtilen açıklamada, “Bu şüphelilerden 21’i emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ile emniyetten salıverilmiştir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12’si tutuklanmış, 4’ü adli kontrol ile salıverilmiştir. 4 şüpheliden bir tanesi mahkemede itirafçı olmuştur. Firari konumdaki 3 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir” denildi.