Diğer
Kategoriler

Komisyon Hilmi Özkök’ü dinledi

Fetullahçı Terör Örgütüyle ilgili hükümete uyarılarda bulunduklarını da söyleyen Hilmi Özkök, "Hükümeti FETÖ konusunda 2004 yılında MGK kararıyla uyardık ancak pek fazla bir şey yapılmadığını gördük" dedi.

Komisyon Hilmi Özkökü dinledi

19 Ekim 2016 13:13

FETÖ 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon'a bilgi veren eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 1957 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri etkilediğinin tespit edildiğini belirterek, öğrencilerin çok farklı olduğunu, görüştüklerini ifade etti. Özkök, 1982 yılına kadar kendisinin bu tür konularla alakası olmadığını söyleyerek, "1982 yılında Harp Okulu'na alay komutanı olarak atandım. Harp Okulu dört seneydi. Bir sınıf dört taburdan oluşuyordu. Bu dört taburun başında dört tabur komutanı vardı. Öğrenci Alay Komutanı'nın görevi, eğitim ve disiplin konularına bakmaktı. Öğretim konusu için Öğretim Başkanlığı vardır. Öğretim Başkanı da öğretim işlerini, öğrencilerin yerleştirilmesini yapan, başında bir albay olan bir Başkanlık. Ekibin başında bir tümgeneral vardı. İlk karşılaştığım şey, 80'den önceki olayların Harp Okulları'na yansımaları. Sağcı, solcu, çadırlı olan ayrışmalar olduğunu bize anlattılar. O zamanki ekipler bunlardan aşırı olanlarını yönetmeliklerle ayırmışlar. Sağcı, solcu gibi isimler altında gruplaşmış kimseler yoktu. Birkaç kişi vardı, onlar da ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında Fetullah Gülen'i duymaya başladıklarını belirten Özkök, "Bu örgüt örgütleniyor ve iyi şeyler peşinde değil. 2002'de Genelkurmay Başkanı olarak atandım. 2004 Ağustos ayında Milli Güvenlik Kurulu'nda dedik ki; 'Bu örgüt çok büyük imkan ve kabiliyete kavuştu. İmkan kabiliyeti yıllar içinde oluşur ama niyet bir gecede değişir'. Basında da yer aldı. Hükümeti bilgilendirdik. Orada karar alındı. Ne yapılıyor diye izledik. Pek bir şey yapılmadığını gördük. Kaynağa nüfuz etmemiz imkanı olmadı" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dini bakışının farklı olduğunu söyleyen Özkök, "Türk Silahlı Kuvvetleri din düşmanı değildir, irticaya soğuk davranmıştır. Belli bir dönem sıkıntı oldu" dedi.

"Ete soğan doğramam" ifadelerine de açıklık getiren Özkök, "Ergenekon ile ilgili değildi" ifadesini kullandı.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: darbe girişimi, hilmi özkök


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!