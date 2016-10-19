FETÖ 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon'a bilgi veren eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 1957 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri etkilediğinin tespit edildiğini belirterek, öğrencilerin çok farklı olduğunu, görüştüklerini ifade etti. Özkök, 1982 yılına kadar kendisinin bu tür konularla alakası olmadığını söyleyerek, "1982 yılında Harp Okulu'na alay komutanı olarak atandım. Harp Okulu dört seneydi. Bir sınıf dört taburdan oluşuyordu. Bu dört taburun başında dört tabur komutanı vardı. Öğrenci Alay Komutanı'nın görevi, eğitim ve disiplin konularına bakmaktı. Öğretim konusu için Öğretim Başkanlığı vardır. Öğretim Başkanı da öğretim işlerini, öğrencilerin yerleştirilmesini yapan, başında bir albay olan bir Başkanlık. Ekibin başında bir tümgeneral vardı. İlk karşılaştığım şey, 80'den önceki olayların Harp Okulları'na yansımaları. Sağcı, solcu, çadırlı olan ayrışmalar olduğunu bize anlattılar. O zamanki ekipler bunlardan aşırı olanlarını yönetmeliklerle ayırmışlar. Sağcı, solcu gibi isimler altında gruplaşmış kimseler yoktu. Birkaç kişi vardı, onlar da ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında Fetullah Gülen'i duymaya başladıklarını belirten Özkök, "Bu örgüt örgütleniyor ve iyi şeyler peşinde değil. 2002'de Genelkurmay Başkanı olarak atandım. 2004 Ağustos ayında Milli Güvenlik Kurulu'nda dedik ki; 'Bu örgüt çok büyük imkan ve kabiliyete kavuştu. İmkan kabiliyeti yıllar içinde oluşur ama niyet bir gecede değişir'. Basında da yer aldı. Hükümeti bilgilendirdik. Orada karar alındı. Ne yapılıyor diye izledik. Pek bir şey yapılmadığını gördük. Kaynağa nüfuz etmemiz imkanı olmadı" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dini bakışının farklı olduğunu söyleyen Özkök, "Türk Silahlı Kuvvetleri din düşmanı değildir, irticaya soğuk davranmıştır. Belli bir dönem sıkıntı oldu" dedi.

"Ete soğan doğramam" ifadelerine de açıklık getiren Özkök, "Ergenekon ile ilgili değildi" ifadesini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk