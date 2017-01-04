Myanmar'da polisin Müslümanları dövdüğü yönündeki görüntülerin yer aldığı bir videonun ortaya çıkmasının ardından Rakhine kentindeki şiddeti soruşturan bir komisyon, güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanlarına karşı bir soykırım kampanyası yürüttüğü iddialarını reddetti. On binlerce Rohingyalı, polise yönelik ölümcül saldırılar sonrası Ekim ayında eyaletin kuzeybatısında başlatılan askeri operasyondan kaçtı.

Çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş, komşu Bangladeş'e kaçabilenler ise polis ve askerlerin elinde tecavüz, cinayet ve işkencelere maruz kaldıklarını iddia etmişti.

Raporda, “Huzursuzluğun hakim olduğu bölgede Bengal nüfusu, cami ve ibadethanelerin sayısı, soykırım ve dini işkence siyaseti olmadığının kanıtlarıdır” denildi. Komisyon aynı zamanda, tecavüz iddiaları konusunda yeterli kanıt bulunmadığını ancak Rohingya halkına karşı kundakçılık, yasadışı gözaltı ya da işkence iddialarının soruşturulmaya devam edeceğini bildirdi. Komisyon huzursuzluktan, “kasıtlı olarak çatışma ve kargaşa çıkarıp devletin bütünlüğünü bozmak isteyen ve ekim ayında güvenlik güçlerine saldıran yurtdışı destekli radikalleri” sorumlu tuttu. Myanmar hükümeti ülkede Müslüman azınlığın kendini Rohingya olarak tanımlamasını ve bu şekilde sayılmasını yasaklamıştı. Yıllardır ülkede yaşayan topluluktan kendilerini Bengal olarak tanımlamaları isteniyor ve Rohingya resmi bir azınlık statüsü olarak tanınmıyor.

Rohingya Müslümanlarına vatandaşlık hakkı verilmediği gibi komşu Bangladeş'ten gelen yasadışı göçmenler olarak değerlendiriliyorlar. Bu nedenle bir işte çalışamıyor, eğitim göremiyor, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar.

Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi yönetimindeki Myanmar hükümeti, iddiaların uydurma olduğunu bildirmişti.