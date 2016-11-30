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Komisyon üyeleri Özel Hareket Daire Başkanlığında

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve komisyon üyeleri, 15 Temmuz gecesi bombalanan Özel Hareket Daire Başkanlığında incelemede bulundu.

Komisyon üyeleri Özel Hareket Daire Başkanlığında

30 Kasım 2016 15:11

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Özel Hareket Daire Başkanlığında Özel Harekat Anıtı’na karanfil bırakarak dua etti. Ardından komisyon üyeleri 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Reşat Petek, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanının dinlenmesine ilişkin olarak MİT Başkanının Başbakan’a bağlı olduğu ve bundan dolayı Başbakan’ın özel izni ile dinlenebileceğini kaydetti. Petek, Genelkurmay Başkanının da henüz dinlenmesi için bir talepte bulunulmadığını vurgulayarak, Suriye’de ve Irak’ta yaşanan olaylardan sonra böyle bir talepte bulunulacağını söyledi. Reşat Petek şunları dedi:

"Türk milleti büyük bir millet. Ne yazık ki böyle kahraman bir milletin dışarıdan veya içeriden düşmanları oluyor. Bayrağı, milleti, ülkesi için canını feda etmekten çekinmeyen buradaki 51 şehidimiz ve gazilerimiz sayesinde yeniden istiklal ve istikbalimizi kazandık. Burada çok önemli bilgiler edindik. Komisyon olarak bunları değerlendireceğiz ve bir daha böyle girişimlerin yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri de TBMM’ye ileteceğiz."

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Özel Hareket Daire Başkanlığı, Reşat Petek, tbmm


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