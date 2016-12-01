TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu 19. toplantısında, İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu dinlendi. Kurtoğlu’nun dinlenmesinden önce CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, komisyona MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın dinlenmesi ile ilgili komisyona önerge verdi. Çıray, “15 Temmuz’un en karanlık dönemlerinden hiç olmazsa bazılarının çözülebilmesi için, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın komisyonumuza davet edilmelerini istiyoruz. Aksi halde 15 Temmuz hakkında giderek büyüyen haklı şüpheler koyulaşacak, yürütmenin bütün kararlarının uygulamalarının meşruiyeti tartışılacak ve aşılacaktır. Komisyonumuz, Sayın Akar ve Sayın Fidan’ı açıklamalarda bulunmak üzere davet etmeye zorunludur. Eğer gelirlerse Sayın Fidan’a, ‘ Temmuz günü saat 20.00-21.00 arasında Beştepe’de TİKA’daki bir arkadaşıyla yaş günü toplantısına katılıp katılmadığını ve darbe girişiminden sonra ailesini Ortadoğu’da herhangi bir ülkeye götürüp götürmediğini soracağız” ifadelerini kullandı.

"PAPA İLE GÖRÜŞMESİNDE PAPA MI FETULLAH GÜLEN’İ DAVET ETMİŞTİR?"

Bunun üzerine 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ da bir teklifinin olduğunu aktardı. Özdağ, 17-25 Aralık öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Fetullah Gülen Türkiye’yi terk etmeden önce Papa ile görüşmüştür. Papa ile görüşmesinde Papa mı Fetullah Gülen’i davet etmiştir? Aracı kimdir. Bu aracının hangi partiyle ilişkisi vardır. Bunun sorulmasını istiyorum. Çok önemli bir isimdir. Türkiye’de yer yerinden oynayacaktır. Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık öncesi ABD’ye gitmiştir. CHP Genel Merkezine bir yazı yazılarak Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde hangi enstitüleri ziyaret ettiği, bu enstitülerden Fetullah Gülen ile ilişkisinin olup olmadığı, kimlerle görüştüğü, bu görüşmede dışişleri bakanlığı yetkililerinin olup olmadığı ve bu toplantıda Fetullah Gülen’in hangi elemanları vardır? Bunların sorulmasını istiyorum” dedi.

Özdağ’ın bu önergesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Papayı da davet edelim o zaman komisyonumuza. Yeni Papayı davet edelim. Tayyip Bey’in, Kılıçdaroğlu’nun, Devlet Bahçeli’nin, Demirtaş’ın Fetullah Gülen ile ilişkisini özel olarak araştıralım. Hiçbir çekincemiz yok. Bu kadar açık ve netiz.Bizce bir mahsuru yok. Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın Davutoğlu’na da soralım” açıklamasında bulundu.