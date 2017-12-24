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Komşulara ’hırsız’ sitemi

İzmir Torbalı’daki bir binada bisiklet hırsızlığı yaşandı. Mağdur aile de komşularına not bırakarak sitem etti.

Komşulara hırsız sitemi

24 Aralık 2017 12:59

Torbalı ilçesinde hırsızlık olayları artmaya başladı. 6 katlı Abdülhamit Apartmanına giren hırsız, apartmanın ikinci katındaki bisikleti çalarak kayıplara karıştı. İ.K. isimli vatandaş hırsızlık olayını fark etmesiyle durumu önce polise haber verdi, daha sonra ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, kızının çalınan bisikleti için apartmanın giriş bölümündeki duvara not bıraktı. Not ise hırsıza değil komşularına yazılmıştı. İ.K., "Kapının arasına koyduğunuz taştan, kapatmadığınız kapıdan, çalan zile ’kim o’ demeden açtığınız kapıdan dolayı ikinci kattan kapının önünden kızımın bisikleti çalındı. Bugün bana yarın size" yazarak, komşularına sitem etti.

 

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