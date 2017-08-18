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Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokakta oynayan çocuklara kızıp küfrettiği için uyarılan şahsın, komşu ailenin üzerine pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 15 yaşındaki bir çocuk öldü, baba ve amcası yaralandı.

Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

18 Ağustos 2017 11:27

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 221 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkol alarak sürekli komşularıyla kavga ettiği iddia edilen Adnan G. (51), 4. kattaki evinin balkonunda oturduğu sırada sokakta oynayan çocuklara gürültü yaptıkları için kızıp küfretti. Karşı apartmanda oturan tekstil fabrikası çalışanı Olcay H. (41), akşam evine geldiğinde eşi K.H.’den oğluna komşusunun küfrettiğini öğrendi. Bunun üzerine ağabeyi Turgay H. (44) ile birlikte komşusunu uyarmaya giden Olcay H., Adnan G. ile sözlü olarak tartıştıktan sonra geri döndü.

Öfkeye kapılan Adnan G., pompalı tüfekle balkona çıkarak, apartmandan çıkan komşularına doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Olcay H.’nin sırtına, 15 yaşındaki oğlu Celal Efe H.’nin kalbine ve ağabeyi Turgay H.’nin ise koluna isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Celal Efe H., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat olan baba Olcay H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, amca Turgay H.’nin ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından eve gelen polis ekipleri, Adnan G.’yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mehmet Barlas


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